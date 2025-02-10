23:18, 10 фев 2025

Министерство обороны России 10 февраля сообщило об успешном наступлении группировки "Север" против украинских формирований в Курской области. Российские военные нанесли существенное поражение противнику в 14 населённых пунктах.

Подразделения группировки "Север" провели результативную операцию против частей 17-й бригады ВСУ в районе Суджи и Малой Локни. Значительные потери понесли украинские формирования в Гоголевке, Заолешенке, Лебедевке и других населенных пунктах региона.

Российская авиация и артиллерия выполнили серию результативных ударов по военной технике и личному составу ВСУ в районе Локни, Казачьей Локни и прилегающих территорий. Операция затронула также позиции противника в Сумской области — в районе Сум, Басовки, Беловод и других населенных пунктов.

За сутки потери противника составили более 380 военнослужащих. Уничтожены два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера и семь бронированных машин. Также выведены из строя 18 военных автомобилей, несколько артиллерийских установок и три склада боеприпасов. Уничтожены семь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Пять военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен.

Командир спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов подтвердил информацию о значительных потерях противника. По его данным, большая часть украинских подразделений, вошедших в область в августе 2024 года, ликвидирована. По информации Министерства обороны РФ, общие потери ВСУ на курском направлении превысили 59 тысяч военнослужащих.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минобороны РФ