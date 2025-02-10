Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Шесть группировок войск РФ атаковали объекты ВСУ по всему фронту от Харькова до Херсона

Шесть группировок войск РФ атаковали объекты ВСУ по всему фронту от Харькова до Херсона

23:24, 10 фев 2025

Министерство обороны России 10 февраля отчиталось о проведении серии ударов по военным объектам на территории Украины. В операции были задействованы авиационные подразделения, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерийские расчеты ВС РФ.

Комплексное воздействие осуществлялось по всей протяженности линии соприкосновения — от Харьковской до Херсонской области. Российские вооруженные силы провели операции против аэродромной инфраструктуры и мест дислокации техники ВСУ в 142 районах. Активные действия вели все шесть оперативных группировок войск РФ.

В Харьковской области группировка "Север" нанесла удары по позициям территориальной обороны в районе Жовтневого и Синельникова. Потери украинской стороны составили 25 военнослужащих и станцию радиоэлектронной борьбы.

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в районе Зелёного Гая и Петропавловки, заняла позиции в Ямполе и Серебрянке. В результате противник потерял 190 военнослужащих, два танка и складские помещения с боеприпасами.

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи у Северска и Часова Яра. Потери противоборствующей стороны — 160 военнослужащих и пять единиц бронированной техники.

Наиболее значительные результаты показала группировка "Центр". В ходе боевых действий за населенные пункты Надеждинка, Котлино и прилегающие территории ДНР вооруженные силы Украины потеряли свыше 500 военнослужащих. Российские подразделения вывели из строя артиллерийские системы и комплекс контрбатарейной борьбы.

Группировка "Восток" продвинулась в направлении Гуляйполя и Времевки. Среди захваченной техники — бронетранспортер М113 американского производства. Общие потери ВСУ составили 125 военнослужащих.

На херсонском направлении группировка "Днепр" осуществила огневое воздействие на позиции противника в районе Новоандреевки и Берислава. Уничтожено 80 военнослужащих, военная техника и три хранилища боеприпасов.

В ночное время на территории Украины действовала система оповещения о воздушной опасности. Региональные источники информации сообщали о взрывах в Киеве, Полтаве и Сумах. Аналогичная ситуация наблюдалась в Херсоне. В Никопольском районе Днепропетровской области пострадали промышленные объекты.

Согласно информации российского военного ведомства, за сутки вооруженные силы Украины потеряли более тысячи военнослужащих, значительное количество бронетехники и артиллерийских систем. Выведены из строя критически важные объекты военной инфраструктуры — склады, комплексы РЭБ и системы контрбатарейной борьбы.

Минобороны России сообщило о разгроме ВСУ в 14 населенных пунктах под Курском

Читайте также:

Минобороны России сообщило о разгроме ВСУ в 14 населенных пунктах под Курском
Автор: Семен Подгорный
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Читайте также

Российская авиация уничтожила авиабомбами базу ВСУ в Харьковской области
Россия/мир
Российская авиация уничтожила авиабомбами базу ВСУ в Харьковской области
«Цеха по сборке БПЛА похоронены, у Волчанска горячо»: военкоры рассказали, что происходит в Харьковской области 2 сентября 2024 года — об этом не напишут в сводках
Россия/мир
«Цеха по сборке БПЛА похоронены, у Волчанска горячо»: военкоры рассказали, что происходит в Харьковской области 2 сентября 2024 года — об этом не напишут в сводках
Сдаваться не собираются: ВСУ сконцентрировали три мощные группировки на границе с Россией — эксперт предупредил об опасности
Россия/мир
Сдаваться не собираются: ВСУ сконцентрировали три мощные группировки на границе с Россией — эксперт предупредил об опасности
Потери огромные, это неизбежно: Минобороны официально прокомментировало ситуацию в Курской области на 9 августа 2024 года
Россия/мир
Потери огромные, это неизбежно: Минобороны официально прокомментировало ситуацию в Курской области на 9 августа 2024 года


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok