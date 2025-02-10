23:24, 10 фев 2025

Министерство обороны России 10 февраля отчиталось о проведении серии ударов по военным объектам на территории Украины. В операции были задействованы авиационные подразделения, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерийские расчеты ВС РФ.

Комплексное воздействие осуществлялось по всей протяженности линии соприкосновения — от Харьковской до Херсонской области. Российские вооруженные силы провели операции против аэродромной инфраструктуры и мест дислокации техники ВСУ в 142 районах. Активные действия вели все шесть оперативных группировок войск РФ.

В Харьковской области группировка "Север" нанесла удары по позициям территориальной обороны в районе Жовтневого и Синельникова. Потери украинской стороны составили 25 военнослужащих и станцию радиоэлектронной борьбы.

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в районе Зелёного Гая и Петропавловки, заняла позиции в Ямполе и Серебрянке. В результате противник потерял 190 военнослужащих, два танка и складские помещения с боеприпасами.

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи у Северска и Часова Яра. Потери противоборствующей стороны — 160 военнослужащих и пять единиц бронированной техники.

Наиболее значительные результаты показала группировка "Центр". В ходе боевых действий за населенные пункты Надеждинка, Котлино и прилегающие территории ДНР вооруженные силы Украины потеряли свыше 500 военнослужащих. Российские подразделения вывели из строя артиллерийские системы и комплекс контрбатарейной борьбы.

Группировка "Восток" продвинулась в направлении Гуляйполя и Времевки. Среди захваченной техники — бронетранспортер М113 американского производства. Общие потери ВСУ составили 125 военнослужащих.

На херсонском направлении группировка "Днепр" осуществила огневое воздействие на позиции противника в районе Новоандреевки и Берислава. Уничтожено 80 военнослужащих, военная техника и три хранилища боеприпасов.

В ночное время на территории Украины действовала система оповещения о воздушной опасности. Региональные источники информации сообщали о взрывах в Киеве, Полтаве и Сумах. Аналогичная ситуация наблюдалась в Херсоне. В Никопольском районе Днепропетровской области пострадали промышленные объекты.

Согласно информации российского военного ведомства, за сутки вооруженные силы Украины потеряли более тысячи военнослужащих, значительное количество бронетехники и артиллерийских систем. Выведены из строя критически важные объекты военной инфраструктуры — склады, комплексы РЭБ и системы контрбатарейной борьбы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ