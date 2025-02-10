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Генерал Алаудинов: ВС РФ очистили Курскую область от основных сил противника

Генерал Алаудинов: ВС РФ очистили Курскую область от основных сил противника

23:32, 10 фев 2025

Вооруженные силы России нейтрализовали основную часть украинских военнослужащих, проникших в Курскую область в августе прошлого года. Об этом 10 февраля доложил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецподразделения "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Согласно информации ТАСС, после значительных потерь украинская сторона отвела большинство своих специальных подразделений с территории региона. В настоящее время там находятся преимущественно военнослужащие ВСУ, призванные по мобилизации.

Однако в регионе продолжают действовать отдельные специальные подразделения ВСУ и представители иностранного легиона.

"При обнаружении данных формирований проводятся операции по их нейтрализации", — сообщил Алаудинов.

Напомним, в августе 2024 года подразделения ВСУ осуществили проникновение на территорию Курской области. По прошествии шести месяцев российское командование сообщает о существенном сокращении численности данной группировки.

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Автор: Семен Подгорный
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