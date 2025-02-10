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Минобороны раскрыло масштаб потерь ВСУ в курском направлении

Минобороны раскрыло масштаб потерь ВСУ в курском направлении

23:39, 10 фев 2025

Министерство обороны России опубликовало данные о потерях вооруженных сил Украины в Курской области. За период военных действий противник потерял около 60 тысяч военнослужащих и значительное количество боевой техники.

Согласно информации российского военного ведомства, общие потери в живой силе составили 59 250 военнослужащих.

Уничтожено внушительное количество бронированной техники: 357 танков, 260 боевых машин пехоты и 207 бронетранспортеров. Также выведены из строя 1 833 бронированные машины и 1 908 единиц автомобильной техники военного назначения.

Артиллерийские подразделения ВСУ лишились 423 орудий. Значительным ударом стала утрата американских систем залпового огня — 13 установок HIMARS и 6 MLRS полностью уничтожены.

Специальная техника также понесла серьезные потери: выведены из строя более ста комплексов РЛС и РЭБ, инженерное оборудование, включая машины разграждения, установки для наведения мостов и ремонтные комплексы, а также пункт управления.

По сообщению Министерства обороны России, военная операция по противодействию формированиям ВСУ в данном регионе не завершена.

Генерал Алаудинов: ВС РФ очистили Курскую область от основных сил противника

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Автор: Семен Подгорный
Фото: тг-канал Зеленского
Теги: спецоперация
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