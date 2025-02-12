"Госуслуги" рассказали о способах исправить ошибки в заявлении на пособие

10:36, 12 фев 2025

Представители портала "Госуслуги" и Минцифры РБ опубликовали инструкцию по исправлению ошибок в заявлениях на социальные выплаты.

При обнаружении ошибки в заявлении на детское пособие существует определенный алгоритм действий. Если Социальный фонд России еще не принял решение, необходимо обратиться в ведомство с просьбой вернуть заявление на доработку. После получения уведомления в личном кабинете заявителю предоставляется 5 рабочих дней на внесение корректировок. Несоблюдение данного срока может привести к отказу в выплате пособия.

В случае, когда решение по заявлению уже принято, единственным вариантом остается подача нового заявления, особенно если не были указаны данные одного из детей. Представители Минцифры подтвердили, что система не предусматривает возможности редактирования отправленного документа.

Министерство также отметило, что в подобных ситуациях требуется полное повторное заполнение заявления с указанием всех необходимых данных.

Автор: Семен Подгорный