Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Госуслуги" рассказали о способах исправить ошибки в заявлении на пособие

"Госуслуги" рассказали о способах исправить ошибки в заявлении на пособие

10:36, 12 фев 2025

Представители портала "Госуслуги" и Минцифры РБ опубликовали инструкцию по исправлению ошибок в заявлениях на социальные выплаты.

При обнаружении ошибки в заявлении на детское пособие существует определенный алгоритм действий. Если Социальный фонд России еще не принял решение, необходимо обратиться в ведомство с просьбой вернуть заявление на доработку. После получения уведомления в личном кабинете заявителю предоставляется 5 рабочих дней на внесение корректировок. Несоблюдение данного срока может привести к отказу в выплате пособия.

В случае, когда решение по заявлению уже принято, единственным вариантом остается подача нового заявления, особенно если не были указаны данные одного из детей. Представители Минцифры подтвердили, что система не предусматривает возможности редактирования отправленного документа.

Министерство также отметило, что в подобных ситуациях требуется полное повторное заполнение заявления с указанием всех необходимых данных.

Более 40 видов пособий увеличат в Башкирии: что изменится с 1 февраля

Читайте также:

Более 40 видов пособий увеличат в Башкирии: что изменится с 1 февраля
Автор: Семен Подгорный
Теги: пособия
Читайте также

Перед Новым годом семьи с детьми получат выплаты
Россия/мир
Перед Новым годом семьи с детьми получат выплаты
Соцфонд Башкирии сообщил важную информацию для семей с детьми
Общество в Башкирии
Соцфонд Башкирии сообщил важную информацию для семей с детьми
Бегите писать заявления: выплаты по 15 тысяч рублей дадут всем россиянам
Общество в Башкирии
Бегите писать заявления: выплаты по 15 тысяч рублей дадут всем россиянам
Появилась приятная новость для российских семей с детьми
Общество в Башкирии
Появилась приятная новость для российских семей с детьми


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok