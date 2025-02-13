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В марте российские пенсионеры получат меньше: куда делись деньги из выплат

В марте российские пенсионеры получат меньше: куда делись деньги из выплат

15:19, 13 фев 2025

Эксперт РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал РИА "Новости", почему мартовские пенсии окажутся меньше февральских. Спойлер — всё дело в разовой доплате.

Не пугайтесь, когда увидите сумму пенсии в марте — она действительно будет меньше февральской. И на это есть логичное объяснение. В феврале пенсионерам перечислили сверху доиндексацию — то есть разовую доплату, которой в следующем месяце уже не будет.

Что вообще произошло с пенсиями в этом году? С января их подняли на 7,3% — столько ожидали по инфляции. Но цены выросли сильнее — на 9,5%. Поэтому решили добавить ещё 2,2% через доиндексацию.

Именно поэтому февраль порадовал пенсионеров увеличенной выплатой — к обычной пенсии прибавили эту самую доиндексацию. А вот в марте вернётся привычный размер — тот, что установили с 1 января с учётом всех повышений.

Так что волноваться не стоит — никто не урезал пенсии. Просто февраль был особенным месяцем с дополнительной выплатой, а дальше всё пойдёт по стандартной схеме.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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