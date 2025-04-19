Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Путин объявил Пасхальное перемирие с Украиной

Путин объявил Пасхальное перемирие с Украиной

22:17, 19 апр 2025

Президент РФ Владимир Путин приказал приостановить боевые действия в рамках специальной военной операции на территории Украины. Об этом глава государства заявил сегодня, 19 апреля.

Перемирие начнётся в 18:00 по московскому времени и продлится до полуночи 21 апреля. Российские войска полностью прекратят огонь на период православной Пасхи.

Путин подчеркнул, что это решение принято из гуманитарных соображений и является "жестом доброй воли" в священный для православных христиан день. Президент также обратился к украинской стороне с призывом последовать примеру России и тоже воздержаться от военных действий на время праздника.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Путин: РФ выступает за полное завершение конфликта на Украине на условиях Москвы

Читайте также:

Путин: РФ выступает за полное завершение конфликта на Украине на условиях Москвы
Автор: Семен Подгорный
Теги: спецоперация Путин Владимир Владмирович
Читайте также

«Обеспечить комплектование...»: Владимир Путин дал задание губернаторам касающееся СВО
Россия/мир
«Обеспечить комплектование...»: Владимир Путин дал задание губернаторам касающееся СВО
«Перемирие нам не нужно»: Путин рассказал, каким будет финал конфликта на Украине — сигнал всему миру
Россия/мир
«Перемирие нам не нужно»: Путин рассказал, каким будет финал конфликта на Украине — сигнал всему миру
Путин: РФ выступает за полное завершение конфликта на Украине на условиях Москвы
Россия/мир
Путин: РФ выступает за полное завершение конфликта на Украине на условиях Москвы
Путин назвал условия для перемирия с Украиной
Россия/мир
Путин назвал условия для перемирия с Украиной


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен