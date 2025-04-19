Путин объявил Пасхальное перемирие с Украиной

22:17, 19 апр 2025

Президент РФ Владимир Путин приказал приостановить боевые действия в рамках специальной военной операции на территории Украины. Об этом глава государства заявил сегодня, 19 апреля.

Перемирие начнётся в 18:00 по московскому времени и продлится до полуночи 21 апреля. Российские войска полностью прекратят огонь на период православной Пасхи.

Путин подчеркнул, что это решение принято из гуманитарных соображений и является "жестом доброй воли" в священный для православных христиан день. Президент также обратился к украинской стороне с призывом последовать примеру России и тоже воздержаться от военных действий на время праздника.

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Автор: Семен Подгорный