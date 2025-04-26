Россиян предупредили об уменьшении выплат при перерасчете пенсии

13:36, 26 апр 2025

Пенсионеры, желающие получить прибавку к пенсии, рискуют столкнуться с неприятным сюрпризом. Обращение в Соцфонд за перерасчётом может привести к уменьшению выплат вместо их увеличения. Такую информацию опубликовало издание «АиФ» со ссылкой на эксперта AMarkets Игоря Расторгуева.

Аналитик предупреждает: идти на перерасчёт стоит только при полной уверенности в своей правоте. В противном случае пенсионные выплаты могут не увеличиться, а сократиться.

"Снижение пенсии после перерасчёта - не редкость. Обращение пенсионера привлекает внимание к его делу, что может выявить ранее незамеченные ошибки в расчётах", - поясняет Расторгуев.

Негативный исход возможен в нескольких случаях. Например, если у заявителя закончилось право на дополнительную выплату или обнаружатся ошибки в начислении страховой пенсии. В таких ситуациях выплаты уменьшат с первого числа следующего месяца. Ещё хуже, если ошибка произошла по вине самого пенсионера - тогда придётся возвращать излишне полученные средства.

Ранее СФР опубликовал полный перечень доплат для неработающих пенсионеров. Размер выплат зависит от региона, возраста и профстажа. Особые надбавки положены 80-летним гражданам, жителям Севера и сельской местности.

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Автор: Семен Подгорный