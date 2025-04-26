Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Россиян предупредили об уменьшении выплат при перерасчете пенсии

Россиян предупредили об уменьшении выплат при перерасчете пенсии

13:36, 26 апр 2025

Пенсионеры, желающие получить прибавку к пенсии, рискуют столкнуться с неприятным сюрпризом. Обращение в Соцфонд за перерасчётом может привести к уменьшению выплат вместо их увеличения. Такую информацию опубликовало издание «АиФ» со ссылкой на эксперта AMarkets Игоря Расторгуева.

Аналитик предупреждает: идти на перерасчёт стоит только при полной уверенности в своей правоте. В противном случае пенсионные выплаты могут не увеличиться, а сократиться.

"Снижение пенсии после перерасчёта - не редкость. Обращение пенсионера привлекает внимание к его делу, что может выявить ранее незамеченные ошибки в расчётах", - поясняет Расторгуев.

Негативный исход возможен в нескольких случаях. Например, если у заявителя закончилось право на дополнительную выплату или обнаружатся ошибки в начислении страховой пенсии. В таких ситуациях выплаты уменьшат с первого числа следующего месяца. Ещё хуже, если ошибка произошла по вине самого пенсионера - тогда придётся возвращать излишне полученные средства.

Ранее СФР опубликовал полный перечень доплат для неработающих пенсионеров. Размер выплат зависит от региона, возраста и профстажа. Особые надбавки положены 80-летним гражданам, жителям Севера и сельской местности.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Российских пенсионеров снова дурят фейками

Читайте также:

Российских пенсионеров снова дурят фейками
Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
Читайте также

Долгожданные выплаты: пенсии в России пересчитают
Общество в Башкирии
Долгожданные выплаты: пенсии в России пересчитают
Ноябрьские выплаты пенсионерам в России: кого ждет прибавка к пенсии
Экономика в Башкирии
Ноябрьские выплаты пенсионерам в России: кого ждет прибавка к пенсии
Россиян порадовали новостями о повышении пенсии
Россия/мир
Россиян порадовали новостями о повышении пенсии
В июне пожилых россиян ждет сюрприз: Получат сразу 2 пенсии — одна из выплат станет постоянной
Россия/мир
В июне пожилых россиян ждет сюрприз: Получат сразу 2 пенсии — одна из выплат станет постоянной


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен