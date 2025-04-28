Путин объявил новое перемирие в зоне СВО к 80-летию Победы

17:36, 28 апр 2025

В зоне проведения специальной военной операции с 7 по 11 мая 2025 года будет действовать временное перемирие. Об этом информирует пресс-служба Кремля. Решение принято Президентом России Владимиром Путиным по гуманитарным причинам и приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Согласно заявлению, пауза в боевых действиях наступит с полуночи 7 на 8 мая и завершится в полночь 10 на 11 мая. На этот период российская сторона полностью приостановит ведение огня по всей линии соприкосновения.

В обращении отмечается, что Москва ожидает аналогичного подхода от украинской стороны. В случае, если соглашение о прекращении огня будет нарушено, Россия готова к ответным мерам, которые будут носить «адекватный и эффективный» характер.

Кремль подчеркнул, что страна вновь подтверждает готовность начать мирные переговоры без предварительных условий - с акцентом на устранение причин украинского кризиса и сотрудничество с международными посредниками.

Ранее подобный временный режим прекращения огня объявлялся на Пасху - с 19 апреля. Тогда, как отмечается в сообщении, несмотря на достигнутые договорённости, украинская сторона зафиксировала 4900 нарушений перемирия. После завершения режима боевые действия были продолжены.

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Автор: Семен Подгорный