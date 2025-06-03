В России зафиксировали десятки случаев «зуда купальщика»

13:59, 03 июн 2025

В нескольких российских регионах после открытия купального сезона выявили множество случаев церкариоза. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Заболевание обнаружили в Московской, Тамбовской, Нижегородской областях и Башкортостане. Возбудители инфекции — личинки паразитов — проникают под эпидермис, вызывая высыпания и повышение температуры.

Наибольший риск заражения существует в прогретых стоячих водоемах с густой растительностью, где обитают водоплавающие птицы. Один из пострадавших из Башкирии провел день на Теплом озере на общедоступном пляже, а спустя двое суток у него появились волдыри и зуд.

Медики рекомендуют использовать закрытые купальные костюмы и избегать отдыха на водоемах без течения, особенно там, где присутствуют утки.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы