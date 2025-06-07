Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Турцию
14:54, 07 июн 2025
Академик РАН Геннадий Онищенко призвал российских граждан временно отказаться от отдыха в Турции из-за риска заболевания вирусом коксаки. Об этом сообщили федеральные СМИ.
Специалист подчеркнул серьезность угрозы, указав на возможные осложнения инфекции. Патоген способен спровоцировать развитие асептического менингита, а также нарушения функций желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, печени и поджелудочной железы.
Наибольшему риску заражения подвержены дети младше десяти лет. В турецких курортах инфекция наиболее активно циркулирует в жаркие месяцы. Передача возбудителя осуществляется фекально-оральным путем через загрязненную воду, продукты питания и при несоблюдении гигиены рук.
Роспотребнадзор информировал, что на территории России случаи завозной инфекции коксаки в текущем году не фиксировались. Эпидситуация остается стабильной.
Для предотвращения заражения медики советуют соблюдать гигиену рук, употреблять только бутилированную или прокипяченную воду, тщательно обрабатывать фрукты и овощи. Также следует избегать общения с людьми, имеющими симптомы респираторных или кишечных заболеваний.
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