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Путин подписал новый закон о пенсиях для чиновников

Путин подписал новый закон о пенсиях для чиновников

12:40, 08 июн 2025

В результате подписания Путиным нового закона пенсии чиновников «Сириуса» теперь будут идти не напрямую из федерального бюджета, а через специальный межбюджетный канал.

Перевод средств станет похож на эстафету: сначала деньги осядут в бюджете «Сириуса», а после уже плавно перетекут в Фонд пенсионного и социального страхования. Всё строго по соглашению. Рассказывают, что это попытка сделать систему прозрачнее.

Важная деталь — если чиновник и после выхода на пенсию продолжает трудиться на государственных или муниципальных должностях (пусть хоть на федеральном, хоть на региональном уровне), то пенсия за выслугу лет и ежемесячная надбавка ему назначаться не будет. Этим же ограничением обложили бывших сенаторов и депутатов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Путин Владимир Владмирович указ
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