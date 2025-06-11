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Участников СВО предложили не увольнять из-за болезни после службы

Участников СВО предложили не увольнять из-за болезни после службы

09:07, 11 июн 2025

В Госдуму поступила инициатива о социальной поддержке военнослужащих, которые не смогли по медицинским показаниям вернуться к работе в установленные сроки после завершения службы. О проекте сообщила «Парламентская газета».

Действующее трудовое законодательство предусматривает расторжение трудовых отношений, если участник спецоперации или мобилизованный не приступает к исполнению обязанностей в течение трех месяцев после демобилизации.

Правительственный законопроект предлагает продлевать действие трудовых соглашений на период болезни военнослужащих. Аналогичная норма должна распространиться на государственных служащих — их не будут освобождать от должности во время нетрудоспособности.

Авторы документа предлагают установить для таких граждан выплаты по временной утрате трудоспособности. Сегодня подобные пособия назначаются только при наступлении страховых ситуаций в период трудовой деятельности. Получается, что военнослужащий, заболевший после окончания службы, но до формального возобновления контракта с нанимателем, лишается права на социальные гарантии по нетрудоспособности.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: законопроект
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