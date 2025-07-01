Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Мишустин рассказал о новых выплатах семьям

Мишустин рассказал о новых выплатах семьям

23:20, 01 июл 2025

Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по социальной политике объявил о расширении мер поддержки российских граждан. Об этом сообщил Социальный фонд РФ.

Глава правительства выделил три основных направления помощи населению. Первое касается семей с детьми. Мишустин напомнил о действующем едином пособии для нуждающихся семей и беременных женщин. За 2024 год выплаты получили 10 миллионов детей и 140 тысяч будущих матерей. На текущий год государство заложило 1,8 триллиона рублей на эти цели. Процедура получения пособия стала проще — семьи, уже получающие помощь на старших детей, автоматически оформляют выплаты на новорожденных.

С текущего года увеличились налоговые вычеты. Стандартные льготы на второго и следующих детей выросли вдвое. Семьи могут сэкономить до 25 тысяч рублей ежегодно.

С июня 2026 года заработает новый механизм поддержки работающих родителей с двумя и более детьми, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов региона. Для них подоходный налог пересчитают по ставке 6%, а разность вернут семье.

Премьер поручил Минтруду и Социальному фонду заблаговременно подготовить все процедуры для бесперебойного запуска новой меры.

Второе направление коснулось пенсионеров. Мишустин отметил, что с начала года страховые пенсии проиндексировали на 7,3%, затем — еще на 9,5%. Возобновилась индексация выплат работающим пенсионерам. С 2026 года пенсии будут повышать дважды в год.

Третий блок затронул вопросы трудовых доходов. МРОТ с января вырос более чем на 16,5% до 22,4 тысячи рублей. Президент поставил цель довести минимальную зарплату до 35 тысяч рублей к 2030 году.

В стране действуют программы бесплатного переобучения. За прошлый год профессиональную переподготовку получили 135 тысяч человек.

Мишустин подчеркнул важность создания условий для успешной карьеры и достойной оплаты труда россиян.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии повысили пособия опекунам детей-сирот

Читайте также:

В Башкирии повысили пособия опекунам детей-сирот
Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты
Читайте также

Мишустин объявил о налоговом кешбэке для малоимущих семей с детьми
Общество в Башкирии
Мишустин объявил о налоговом кешбэке для малоимущих семей с детьми
В России приняты новые меры поддержки многодетных родителей
Россия/мир
В России приняты новые меры поддержки многодетных родителей
Появились приятные новости о крупных выплатах
Россия/мир
Появились приятные новости о крупных выплатах
СФР начал прием заявлений: 15 000 рублей получат абсолютно все
Общество в Башкирии
СФР начал прием заявлений: 15 000 рублей получат абсолютно все


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен