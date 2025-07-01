Мишустин рассказал о новых выплатах семьям

23:20, 01 июл 2025

Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по социальной политике объявил о расширении мер поддержки российских граждан. Об этом сообщил Социальный фонд РФ.

Глава правительства выделил три основных направления помощи населению. Первое касается семей с детьми. Мишустин напомнил о действующем едином пособии для нуждающихся семей и беременных женщин. За 2024 год выплаты получили 10 миллионов детей и 140 тысяч будущих матерей. На текущий год государство заложило 1,8 триллиона рублей на эти цели. Процедура получения пособия стала проще — семьи, уже получающие помощь на старших детей, автоматически оформляют выплаты на новорожденных.

С текущего года увеличились налоговые вычеты. Стандартные льготы на второго и следующих детей выросли вдвое. Семьи могут сэкономить до 25 тысяч рублей ежегодно.

С июня 2026 года заработает новый механизм поддержки работающих родителей с двумя и более детьми, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов региона. Для них подоходный налог пересчитают по ставке 6%, а разность вернут семье.

Премьер поручил Минтруду и Социальному фонду заблаговременно подготовить все процедуры для бесперебойного запуска новой меры.

Второе направление коснулось пенсионеров. Мишустин отметил, что с начала года страховые пенсии проиндексировали на 7,3%, затем — еще на 9,5%. Возобновилась индексация выплат работающим пенсионерам. С 2026 года пенсии будут повышать дважды в год.

Третий блок затронул вопросы трудовых доходов. МРОТ с января вырос более чем на 16,5% до 22,4 тысячи рублей. Президент поставил цель довести минимальную зарплату до 35 тысяч рублей к 2030 году.

В стране действуют программы бесплатного переобучения. За прошлый год профессиональную переподготовку получили 135 тысяч человек.

Мишустин подчеркнул важность создания условий для успешной карьеры и достойной оплаты труда россиян.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный