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Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам СВО

Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам СВО

22:11, 07 июл 2025

Президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для участников специальной военной операции.

Статус ветерана боевых действий получат лица, выполнявшие задачи в рамках СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Закон распространяется на военнослужащих с особыми заслугами при выполнении задач, которые отработали на указанных территориях не менее шести месяцев либо были досрочно откомандированы по уважительным причинам.

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Автор: Семен Подгорный
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