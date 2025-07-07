Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам СВО
22:11, 07 июл 2025
Президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для участников специальной военной операции.
Статус ветерана боевых действий получат лица, выполнявшие задачи в рамках СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.
Закон распространяется на военнослужащих с особыми заслугами при выполнении задач, которые отработали на указанных территориях не менее шести месяцев либо были досрочно откомандированы по уважительным причинам.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Путин подписал закон о принудительном отзыве прав у больных водителей
Политика в Башкирии
Путин наградил жителей Башкирии государственными медалями
Политика в Башкирии
Путин запретил увольнять с работы вдов участников СВО
Политика в Башкирии
В Госсобрании Башкирии рассказали, кому будут присваивать статус ветерана спецоперации