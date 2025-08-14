Почему узбеки уже не хотят работать на россиян и бегут в Узбекистан? Высокие зарплаты не удержали

08:59, 14 авг 2025

В России наблюдается масштабный отток трудовых мигрантов из Узбекистана. Об этой тенденции сообщил социальный экономист, автор проекта «Кризистан».

Специалист отметил, что с 2023 года российские предприятия столкнулись с острой нехваткой рабочей силы. Особенно пострадали коммунальные организации, предприятия общественного питания, птицеводческие комплексы и производители продуктов быстрого приготовления.

По данным эксперта, значительная часть узбекских граждан выбирает альтернативные направления для трудоустройства — Южную Корею или Казахстан. Однако большинство принимает решение о полном возвращении в Узбекистан.

Экономист проанализировал финансовые причины данного явления. В последние годы мигранты получали заработную плату в размере 50-70 тысяч рублей ежемесячно, что существенно превышает доходы на исторической родине.

Ключевым фактором оттока стало резкое ослабление российской валюты. В 2022-2023 годах курс американского доллара достигал 100 рублей, что привело к росту расходов приезжих специалистов на повседневные нужды.

Параллельно в Узбекистане происходил рост благосостояния населения. С 2018 года средние доходы граждан республики увеличились практически в два раза, достигнув эквивалента 40 тысяч рублей.

Несмотря на сохраняющуюся разницу в оплате труда, экономист подчеркнул важность национальных особенностей. Узбекские семьи традиционно ведут совместное хозяйство, что позволяет значительно сокращать расходы на проживание и питание.

Стоимость продовольственных товаров в Узбекистане остается существенно ниже российских цен, что делает жизнь на родине экономически привлекательной для возвращающихся трудовых мигрантов.

Эксперт заключил, что совокупность валютных колебаний, роста внутренних доходов и традиционного семейного уклада создает экономическую целесообразность для массового возвращения узбекских граждан.

Автор: Семен Подгорный