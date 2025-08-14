Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Почему узбеки уже не хотят работать на россиян и бегут в Узбекистан? Высокие зарплаты не удержали

Почему узбеки уже не хотят работать на россиян и бегут в Узбекистан? Высокие зарплаты не удержали

08:59, 14 авг 2025

В России наблюдается масштабный отток трудовых мигрантов из Узбекистана. Об этой тенденции сообщил социальный экономист, автор проекта «Кризистан».

Специалист отметил, что с 2023 года российские предприятия столкнулись с острой нехваткой рабочей силы. Особенно пострадали коммунальные организации, предприятия общественного питания, птицеводческие комплексы и производители продуктов быстрого приготовления.

По данным эксперта, значительная часть узбекских граждан выбирает альтернативные направления для трудоустройства — Южную Корею или Казахстан. Однако большинство принимает решение о полном возвращении в Узбекистан.

Экономист проанализировал финансовые причины данного явления. В последние годы мигранты получали заработную плату в размере 50-70 тысяч рублей ежемесячно, что существенно превышает доходы на исторической родине.

Ключевым фактором оттока стало резкое ослабление российской валюты. В 2022-2023 годах курс американского доллара достигал 100 рублей, что привело к росту расходов приезжих специалистов на повседневные нужды.

Параллельно в Узбекистане происходил рост благосостояния населения. С 2018 года средние доходы граждан республики увеличились практически в два раза, достигнув эквивалента 40 тысяч рублей.

Несмотря на сохраняющуюся разницу в оплате труда, экономист подчеркнул важность национальных особенностей. Узбекские семьи традиционно ведут совместное хозяйство, что позволяет значительно сокращать расходы на проживание и питание.

Стоимость продовольственных товаров в Узбекистане остается существенно ниже российских цен, что делает жизнь на родине экономически привлекательной для возвращающихся трудовых мигрантов.

Эксперт заключил, что совокупность валютных колебаний, роста внутренних доходов и традиционного семейного уклада создает экономическую целесообразность для массового возвращения узбекских граждан.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Топ-5 районов Башкирии с самым большим ростом зарплат
Экономика в Башкирии
Топ-5 районов Башкирии с самым большим ростом зарплат
По программе "Башкирское долголетие" пенсионеры посетят несколько стран
Общество в Башкирии
По программе "Башкирское долголетие" пенсионеры посетят несколько стран
Новогодний сюрприз для россиян: кого коснется повышение зарплат
Общество в Башкирии
Новогодний сюрприз для россиян: кого коснется повышение зарплат
Гениальная тактика: эксперт Матвийчук объяснил, почему ВСУ несут огромные потери под Харьковом — в бой брошена особая категория украинцев
Россия/мир
Гениальная тактика: эксперт Матвийчук объяснил, почему ВСУ несут огромные потери под Харьковом — в бой брошена особая категория украинцев


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен