Почему отдых в Абхазии подойдет далеко не всем — после первого посещения захочется сбежать

11:14, 16 авг 2025

Республика Абхазия теряет популярность среди российских путешественников. Многие отдыхающие после первого визита больше не возвращаются на местные курорты, разочаровавшись в качестве предоставляемых услуг.

Туристический эксперт Арсений Симонов в разговоре с «Общественной службой новостей» назвал основные проблемы абхазского туризма. По его словам, главная претензия — крайне низкий уровень обслуживания.

В местных гостиницах и заведениях общепитания клиентов обслуживают неоправданно долго. Стоимость экскурсионных программ завышена без объективных оснований. Дегустация региональных алкогольных напитков может привести к отравлению из-за сомнительного качества продукции.

Гостиничная база предлагает лишь элементарные удобства — относительно приличные комнаты с климатическими системами и свежим постельным бельем. Эксклюзивных услуг там попросту нет.

Специалист подчеркнул, что взыскательные туристы, привыкшие к первоклассному обслуживанию, избегают абхазские курорты. Направление привлекает только поклонников природного отдыха, которых устраивают экологически чистая среда и теплые морские воды.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube