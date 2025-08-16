Почему отдых в Абхазии подойдет далеко не всем — после первого посещения захочется сбежать
11:14, 16 авг 2025
Республика Абхазия теряет популярность среди российских путешественников. Многие отдыхающие после первого визита больше не возвращаются на местные курорты, разочаровавшись в качестве предоставляемых услуг.
Туристический эксперт Арсений Симонов в разговоре с «Общественной службой новостей» назвал основные проблемы абхазского туризма. По его словам, главная претензия — крайне низкий уровень обслуживания.
В местных гостиницах и заведениях общепитания клиентов обслуживают неоправданно долго. Стоимость экскурсионных программ завышена без объективных оснований. Дегустация региональных алкогольных напитков может привести к отравлению из-за сомнительного качества продукции.
Гостиничная база предлагает лишь элементарные удобства — относительно приличные комнаты с климатическими системами и свежим постельным бельем. Эксклюзивных услуг там попросту нет.
Специалист подчеркнул, что взыскательные туристы, привыкшие к первоклассному обслуживанию, избегают абхазские курорты. Направление привлекает только поклонников природного отдыха, которых устраивают экологически чистая среда и теплые морские воды.
