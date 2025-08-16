Все новости Уфы и Башкортостана
Что-то пошло не по плану: обед Путина и Трампа отменили после переговоров на Аляске

11:18, 16 авг 2025

Российский и американский президенты неожиданно изменили программу встречи на Аляске, отказавшись от запланированного совместного обеда. Об этом сообщает телеканал NBC.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели закрытые переговоры продолжительностью около трех часов. Встреча проходила в формате "три на три" с участием узкого круга представителей обеих делегаций.

По завершении основной части переговоров лидеры двух стран приняли решение отменить торжественную трапезу, к которой уже была проведена подготовка. Организаторы заранее определили помещение для мероприятия и составили схему размещения всех участников российской и американской делегаций за столом.

Конкретные мотивы такого решения остаются неизвестными. Очевидно, что инициатива исходила от самих президентов. Вместо расширенной пресс-конференции главы государств ограничились краткими комментариями для представителей СМИ, подведя итоги состоявшихся переговоров.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ТАСС
