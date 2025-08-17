Все новости Уфы и Башкортостана
Невыносимая пытка: россияне рассказали, что бесит больше всего в поездах — поделились наболевшим

Невыносимая пытка: россияне рассказали, что бесит больше всего в поездах — поделились наболевшим

22:23, 17 авг 2025

Пассажиров российских поездов больше всего раздражают запах лапши быстрого приготовления, шумные соседи и конфликты из-за места у столика. К таким выводам пришли авторы Telegram-канала 76.RU, опросив своих читателей о главных источниках дискомфорта в поездках.

На первом месте — запахи. Чаще всего пассажиры жалуются на резкий запах лапши. Некоторые с ностальгией вспоминают времена, когда попутчики брали в дорогу более привычную еду — жареную курицу и вареные яйца.

На втором месте — шум. Людям мешают детский плач, громкие и долгие разговоры по телефону, а также скрип дверей. Наибольшее недовольство, согласно опросу, вызывают шумные компании. Чтобы решить проблему, часть пассажиров предложила ввести отдельные вагоны для поездок с детьми.

Третья проблема — бытовые неудобства. Часто пассажиры с нижних полок не разрешают соседям сверху сидеть за столиком. Из-за этого тем, кто едет на верхних местах, приходится есть в неудобном положении — сидя или лежа на своей полке.

Автор: Семен Подгорный
Фото: @telerzd
