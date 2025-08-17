Shaman спел на концерте в КНДР: как Ким Чен Ын отреагировал на выступление русского певца

22:29, 17 авг 2025

15 августа в Пхеньяне певец Shaman дал концерт для лидера КНДР Ким Чен Ына и корейской публики. Выступление приурочили к 80-летию освобождения Кореи от японской оккупации.

На концерте артист исполнил свои известные песни, включая «Встанем» и «Моя Россия». Кроме него на сцену выходили и другие музыкальные коллективы из России. Судя по сообщению северокорейского агентства ЦТАК, публика тепло приняла выступление: зрители активно аплодировали, а на некоторых номерах вставали.

Мероприятие посетила российская делегация, которую возглавил спикер Госдумы Вячеслав Володин. После концерта Ким Чен Ын лично поблагодарил российских артистов за вклад в укрепление дружбы между странами. В завершение вечера всем исполнителям из России вручили букеты цветов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube