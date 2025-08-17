Американские СМИ раскрыли содержание письма Мелании Трамп президенту РФ: о чём первая леди написала Путину

22:38, 17 авг 2025

Первая леди США Мелания Трамп обратилась к Владимиру Путину с письмом о положении детей в России и на Украине. Послание передал Дональд Трамп во время саммита двух президентов в Анкоридже, который прошел в ночь с 15 на 16 августа. Об этом сообщает Fox News.

В письме Мелания Трамп подчеркнула, что все дети, независимо от места рождения, мечтают о безопасности и будущем. Она призвала российского президента защитить их, утверждая, что он способен лично «вернуть им звонкий смех».

«У вас есть возможность воплотить эту идею одной подписью уже сегодня. Момент настал», — говорится в обращении.

Владимир Путин ознакомился с письмом сразу на встрече. Позже, вернувшись в Москву, он назвал визит на Аляску «своевременным и крайне продуктивным». Дональд Трамп также высоко оценил итоги саммита.

На переговорах делегации обсуждали двустороннее сотрудничество и урегулирование конфликта на Украине.

Власти Украины отреагировали на встречу негативно. Они вновь заявили о необходимости усилить санкции против России, если договоренности о перемирии будут нарушены.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube