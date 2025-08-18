На Солнце внезапно снизилась активность

18:17, 18 авг 2025

В ближайшие дни метеозависимые люди могут чувствовать себя спокойно: ожидавшиеся магнитные бури отменяются. Астрономы из Института космических исследований (ИКИ) РАН зафиксировали резкое затишье на Солнце — корональные дыры, главные источники геомагнитных возмущений, практически исчезли.

Еще недавно специалисты наблюдали за ростом крупной корональной дыры. Прогнозировалось, что она вызовет выбросы плазмы, которые привели бы к затяжным магнитным бурям на Земле — продолжительностью до полутора недель. Такие явления могут влиять на самочувствие людей, работу спутников и систем связи.

Однако, по последним данным, активная область на Солнце резко сократилась. Сейчас выбросов плазмы в сторону нашей планеты нет, магнитосфера Земли будет оставаться

По мнению ученых ИКИ РАН, это затишье — временное. Ожидается, что в скором времени солнечная активность возобновится.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Pro космос