Безответственность и разгильдяйство — да, но не это главное: какая черта зумеров больше всего бесит работодателей в РФ

23:18, 18 авг 2025

Каждого седьмого российского работодателя раздражает, что молодые специалисты, или зумеры, легко увольняются при первых же трудностях. Однако в SuperJob считают, что эту особенность можно обернуть на пользу компании.

Об этом агентству ТАСС рассказал вице-президент по стратегическому партнерству SuperJob Амир Сараков. По его мнению, готовность зумеров менять работу — это их преимущество. Такая позиция заставляет бизнес становиться лучше и активнее конкурировать за ценные кадры.

При этом эксперт согласен, что у молодых сотрудников есть и недостатки, например недисциплинированность и нехватка ответственности.

Чтобы решить эту проблему, Сараков предлагает ввести в компаниях систему наставничества. К каждой команде новичков стоит прикрепить опытного куратора, который поможет направить их энергию в правильное русло.

Такой подход выгоден и руководству. Он не только помогает удержать персонал, но и позволяет получить свежий взгляд на привычные рабочие процессы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube