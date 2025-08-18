Стало известно, что за книгу об Украине Путин передал Трампу на Аляске: президента США она несказанно удивила

23:24, 18 авг 2025

На встрече на Аляске президент России Владимир Путин передал Дональду Трампу книгу со списком из более чем тысячи украинских военнопленных. По информации российской стороны, власти Украины не включают этих солдат в обменные списки.

В книге собраны личные дела, групповая фотография и обращение пленных к своему руководству. С помощью QR-кода на страницах можно перейти на российский сайт, запущенный в начале августа и посвященный этой теме.

Дональд Трамп сообщил журналистам, что изучит полученные материалы и удивлен позицией Киева.

«Там тысяча человек, свыше тысячи заключенных... Они обязаны их принять. Планируется их освобождение», — заявил Трамп.

Российская сторона приводит в пример обмен, состоявшийся 14 августа. Тогда из предложенного Россией большого списка Украина, как утверждается, согласилась принять только двух человек. Для читателя это означает, что судьба более тысячи пленных остается неопределенной из-за сложностей в переговорах между Москвой и Киевом.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: youtube