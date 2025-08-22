Штраф до миллиона или лишение водительских прав: до чего может довести знак «Инвалид» на машине — в Госдуме придумали кое-что новое

16:55, 22 авг 2025

В Госдуму внесли законопроект, который ужесточает наказание для водителей, незаконно использующих знак «Инвалид». Если его примут, за повторное нарушение можно будет лишиться прав на три месяца, пишет Царьград.

Законопроект ужесточает ответственность для водителей, которые ставят на свои машины поддельные знаки, чтобы бесплатно парковаться на местах для людей с инвалидностью. Из-за них те, кому эти места действительно необходимы, вынуждены искать парковку на общих основаниях и платить за неё.

Наказание будет зависеть от того, в какой раз поймали нарушителя.

За первое нарушение: штраф для водителя вырастет с 5 000 до 7 500 рублей. Для должностных лиц штраф составит 20 000 рублей, для компаний — 500 000 рублей.

За повторное нарушение: водителю грозит штраф 15 000 рублей или лишение прав на три месяца. Должностному лицу — штраф 40 000 рублей, компании — 1 000 000 рублей.

Поддельный знак «Инвалид» конфискуют в любом случае. Законопроект внесли депутаты Ярослав Нилов и Михаил Терентьев.

Автор: Семен Подгорный