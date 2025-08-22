Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Штраф до миллиона или лишение водительских прав: до чего может довести знак «Инвалид» на машине — в Госдуме придумали кое-что новое

Штраф до миллиона или лишение водительских прав: до чего может довести знак «Инвалид» на машине — в Госдуме придумали кое-что новое

16:55, 22 авг 2025

В Госдуму внесли законопроект, который ужесточает наказание для водителей, незаконно использующих знак «Инвалид». Если его примут, за повторное нарушение можно будет лишиться прав на три месяца, пишет Царьград.

Законопроект ужесточает ответственность для водителей, которые ставят на свои машины поддельные знаки, чтобы бесплатно парковаться на местах для людей с инвалидностью. Из-за них те, кому эти места действительно необходимы, вынуждены искать парковку на общих основаниях и платить за неё.

Наказание будет зависеть от того, в какой раз поймали нарушителя.

За первое нарушение: штраф для водителя вырастет с 5 000 до 7 500 рублей. Для должностных лиц штраф составит 20 000 рублей, для компаний — 500 000 рублей.

За повторное нарушение: водителю грозит штраф 15 000 рублей или лишение прав на три месяца. Должностному лицу — штраф 40 000 рублей, компании — 1 000 000 рублей.

Поддельный знак «Инвалид» конфискуют в любом случае. Законопроект внесли депутаты Ярослав Нилов и Михаил Терентьев.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Путин ужесточил наказание для безответственных родителей

Читайте также:

Путин ужесточил наказание для безответственных родителей
Автор: Семен Подгорный
Теги: штрафы законы
Читайте также

Штраф за езду без ОСАГО будет увеличен, это решение поддержал Кабмин РФ
Россия/мир
Штраф за езду без ОСАГО будет увеличен, это решение поддержал Кабмин РФ
В Кирове задержан первый водитель скутера ездивший без прав
Человек и закон в Башкирии
В Кирове задержан первый водитель скутера ездивший без прав
Сокрытие автономеров в России теперь грозит длительным лишением прав
Россия/мир
Сокрытие автономеров в России теперь грозит длительным лишением прав
Водителей, лишённых прав, могут лишить и автомобиля: ГИБДД предупреждает о новых правилах
Человек и закон в Башкирии
Водителей, лишённых прав, могут лишить и автомобиля: ГИБДД предупреждает о новых правилах


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен