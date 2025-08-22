Главком ВСУ Сырский не сможет навестить отца, который проходит лечение в Москве: в МВД РФ объяснили, почему

17:01, 22 авг 2025

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский не сможет приехать к своему отцу, который находится в критическом состоянии в одной из московских больниц. При попытке въехать в Россию генерала немедленно арестуют, пишет РИА Новости.

Причина — уголовное дело. С весны 2023 года, по данным МВД России, Сырский находится в федеральном розыске. Несмотря на свою должность в Украине, генерал родился во Владимирской области, и его родственники до сих пор живут там.

Отец Сырского попал в больницу летом 2025 года с тяжелым поражением головного мозга. По информации СМИ, сын знает о его состоянии и оплачивает лечение. Сообщается, что на медицинскую помощь в московских клиниках он уже потратил около 2,5 миллиона рублей.

Сначала российским врачам удалось стабилизировать состояние мужчины. Однако позже брат генерала рассказал, что отцу снова стало хуже. Сейчас его состояние оценивается как критическое.

Автор: Семен Подгорный