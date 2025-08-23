Доходы Гузеевой больше не являются тайной: продюсер Дворцов рассказал, сколько зарабатывает ведущая шоу «Давай поженимся!»

22:10, 23 авг 2025

Продюсер Сергей Дворцов назвал гонорары Ларисы Гузеевой. За ведение одного корпоративного мероприятия телеведущая получает от 800 тысяч до миллиона рублей. Съёмочный день в кино или сериале обходится заказчикам примерно в 500 тысяч. Эту информацию Дворцов сообщил в интервью порталу «Страсти».

По словам продюсера, несмотря на высокие доходы от других проектов, Гузеева не покинет шоу «Давай поженимся!». Он считает, что программу не закроют, так как она остаётся рейтинговой, а Гузеева — её ключевая фигура.

«Рейтинговая программа, которую любят и ждут», — пояснил Дворцов.

Продюсер также подтвердил, что у телеведущей сложный характер. Он описал её как властную и требовательную, но одновременно справедливую и прямолинейную. По его словам, именно из-за этих качеств некоторые коллеги опасаются работать с Гузеевой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: кадр из шоу "Давай поженимся!"