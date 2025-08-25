Все новости Уфы и Башкортостана
В Дагестане госпитализировали 17 детей из сборной Башкирии по плаванию

21:10, 25 авг 2025

В Дагестане с симптомами отравления госпитализировали 17 юных спортсменов из Башкирии и двух сопровождающих их взрослых. По информации администрации Дербентского района, 25 августа детям стало плохо, у них поднялась температура и появилась тошнота.

Группа из 39 человек — пловцы, тренер и родители — остановилась на турбазе «Рубас1». За два дня до происшествия, 23 августа, часть группы ездила на экскурсию в Карадахскую теснину. Во время поездки, которую организовала компания «Папаха Кемп», дети и взрослые обедали в Гунибском районе.

Первые признаки недомогания у спортсменов появились на следующий день, 24 августа. К полудню 25 августа их состояние ухудшилось, и на турбазу пришлось вызвать врачей.

Следственные органы возбудили по факту отравления уголовное дело.

В Уфе врачи спасли двух мужчин, отравившихся суррогатным алкоголем из Сочи

Автор: Семен Подгорный
Теги: отравление
