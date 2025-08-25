На Солнце произошла сильная вспышка. В ближайшие дни возможна магнитная буря

22:05, 25 авг 2025

Накануне утром, в 8:24 по московскому времени, ученые зафиксировали на Солнце вспышку четвертого класса — самую мощную с начала лета. Источник вспышки пока не направлен на Землю, поэтому недавний выброс плазмы пройдет мимо нашей планеты.

Однако ситуация может измениться. Солнце вращается, и уже завтра днем активная область окажется напротив Земли. Если в этот момент произойдет новая вспышка, поток заряженных частиц устремится к нам и может вызвать магнитную бурю. По прогнозам лаборатории солнечной астрономии, отдельные возмущения в магнитосфере возможны уже сегодня.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие метеозависимых людей, вызывать головные боли и слабость. Также возможны сбои в работе спутниковой навигации, мобильной связи и электросетей. Следите за прогнозами и будьте внимательны к своему состоянию в ближайшие дни.

Автор: Семен Подгорный