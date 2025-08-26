Все новости Уфы и Башкортостана
Под Сургутом пассажирский самолет из Уфы пытались ослепить лазером при посадке

23:00, 26 авг 2025

22 августа пилотов самолета авиакомпании «Ютэйр», летевшего из Уфы, попытались ослепить зеленым лазером. Это произошло, когда лайнер заходил на посадку в аэропорту Сургута.

Экипаж сообщил, что луч светил прямо в кабину, когда самолет снижался на высоте от 180 до 365 метров. В этот момент пилотам требуется максимальная концентрация, чтобы безопасно посадить самолет. Внезапный яркий свет мог ослепить их и привести к катастрофе.

По предварительным данным, лазер направили из района садовых товариществ «Звережок» и «Автомобилист 3». Эти участки находятся недалеко от глиссады — траектории, по которой самолеты заходят на посадку.

