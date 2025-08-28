Тяжелее покорения Эвереста: Джуд Лоу рассказал о подготовке к перевоплощению в Путина на экране

10:39, 28 авг 2025

В Латвии закончились съемки фильма «Кремлевский волшебник», посвященного Владимиру Путину. Главную роль в картине исполнил британский актер Джуд Лоу. Теперь проект переходит на стадию монтажа.

Почему снимали в Латвии

Основной съемочной площадкой стала Латвия. По словам создателей, это решение помогло сократить производственные расходы.

Режиссер — о выборе актера, а не о сходстве

Режиссер Оливье Ассайас в интервью изданию Variety рассказал, что не стремился найти актера, внешне похожего на президента России. Главной задачей было достоверно передать образ. По мнению Ассайаса, Джуд Лоу справился с этой задачей.

Джуд Лоу: «Сложнее, чем Эверест»

Сам актер назвал эту роль одной из самых трудных в своей карьере. Лоу сравнил подготовку к ней с восхождением на Эверест и отметил, что «местами было даже сложнее».

Автор: Семен Подгорный

Фото: кадр из фильма "Шерлок Холмс"