«Переговорный перерыв» закончен, вся Украина сотрясается от взрывов, в РФ горят НПЗ — военкоры раскрыли, что происходит в зоне СВО 28 августа 2025 года

10:44, 28 авг 2025

В ночь на четверг, 28 августа, российские войска нанесли один из крупнейших ударов по Украине за последнее время. Атака произошла после нескольких недель относительного затишья. По информации телеграм-канала «Два майора», использовались сотни ракет и беспилотников.

Удары по украинским городам

Основной целью стал Киев, где всю ночь были слышны взрывы. Также, по данным источника, удары нанесены по военным объектам в восьми областях: Винницкой, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой. Сообщается, что в Ивано-Франковской области применили гиперзвуковую ракету «Кинжал».

Ответные атаки ВСУ

Одновременно украинские силы атаковали Крым и два нефтеперерабатывающих завода в России. Губернатор Севастополя сообщил, что ПВО работала по множеству целей, но опроверг информацию о сотнях беспилотников.

Беспилотники ударили по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае и Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области. На обоих предприятиях начались пожары в результате падения обломков сбитых дронов.

Ситуация на фронте

На линии соприкосновения продолжаются активные боевые действия:

Под Сумами идут бои у Бессаловки и Юнаковки.

На Краснолиманском направлении российские войска наступают в Серебрянском лесничестве и в районе Торского, Шандриголово, Карповки.

Под Константиновкой армия продвигается к Кебан-Быкскому водохранилищу.

В районе Покровска продолжается штурм Котлино и Удачного. Южнее российские подразделения заняли посёлок Первое Мая.

На Запорожском направлении наступательные действия идут у Степногорска.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ТГ-канал "Реальный Киев"