Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

«Переговорный перерыв» закончен, вся Украина сотрясается от взрывов, в РФ горят НПЗ — военкоры раскрыли, что происходит в зоне СВО 28 августа 2025 года

«Переговорный перерыв» закончен, вся Украина сотрясается от взрывов, в РФ горят НПЗ — военкоры раскрыли, что происходит в зоне СВО 28 августа 2025 года

10:44, 28 авг 2025

В ночь на четверг, 28 августа, российские войска нанесли один из крупнейших ударов по Украине за последнее время. Атака произошла после нескольких недель относительного затишья. По информации телеграм-канала «Два майора», использовались сотни ракет и беспилотников.

Удары по украинским городам

Основной целью стал Киев, где всю ночь были слышны взрывы. Также, по данным источника, удары нанесены по военным объектам в восьми областях: Винницкой, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой. Сообщается, что в Ивано-Франковской области применили гиперзвуковую ракету «Кинжал».

Ответные атаки ВСУ

Одновременно украинские силы атаковали Крым и два нефтеперерабатывающих завода в России. Губернатор Севастополя сообщил, что ПВО работала по множеству целей, но опроверг информацию о сотнях беспилотников.

Беспилотники ударили по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае и Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области. На обоих предприятиях начались пожары в результате падения обломков сбитых дронов.

Ситуация на фронте

На линии соприкосновения продолжаются активные боевые действия:

  • Под Сумами идут бои у Бессаловки и Юнаковки.
  • На Краснолиманском направлении российские войска наступают в Серебрянском лесничестве и в районе Торского, Шандриголово, Карповки.
  • Под Константиновкой армия продвигается к Кебан-Быкскому водохранилищу.
  • В районе Покровска продолжается штурм Котлино и Удачного. Южнее российские подразделения заняли посёлок Первое Мая.
  • На Запорожском направлении наступательные действия идут у Степногорска.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ТГ-канал "Реальный Киев"
Теги: спецоперация
Читайте также

Огненная ночь: Российская ПВО боролась с десятками украинских БПЛА над 7 регионами — взрывы гремели не только в Саратове
Россия/мир
Огненная ночь: Российская ПВО боролась с десятками украинских БПЛА над 7 регионами — взрывы гремели не только в Саратове
Били самыми мощными ракетами, Западная Украина сотрясалась всю ночь 4 сентября: стало известно, для чего Россия пустила в ход «Кинжалы»
Россия/мир
Били самыми мощными ракетами, Западная Украина сотрясалась всю ночь 4 сентября: стало известно, для чего Россия пустила в ход «Кинжалы»
В ночь на 31 июля на Украине не спал никто: по пяти областям прокатилась волна взрывов — «проехались «и по Киеву
Россия/мир
В ночь на 31 июля на Украине не спал никто: по пяти областям прокатилась волна взрывов — «проехались «и по Киеву
«Сбили!»: в зоне СВО уничтожили самого опытного пилота F-16 на Украине — его истребитель мог появиться в воздухе совсем скоро, но что-то пошло не так
Россия/мир
«Сбили!»: в зоне СВО уничтожили самого опытного пилота F-16 на Украине — его истребитель мог появиться в воздухе совсем скоро, но что-то пошло не так


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен