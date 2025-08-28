Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Концерты Сергея Шнурова предложили запретить в России до окончания СВО из-за нежелания артиста помогать армии РФ

Концерты Сергея Шнурова предложили запретить в России до окончания СВО из-за нежелания артиста помогать армии РФ

10:49, 28 авг 2025

Глава Федерального проекта по Безопасности и Борьбе с Коррупцией Виталий Бородин призвал запретить концерты группы «Ленинград» в России до завершения спецоперации. Причиной стал отказ лидера группы Сергея Шнурова перечислить деньги на нужды военных через фонд Бородина. Об этом общественник сообщил в своих соцсетях в четверг.

По словам Бородина, он обратился к Шнурову с предложением о финансовой поддержке, но получил отказ. Глава ФПБК расценил это как демонстрацию отношения музыканта к событиям в стране.

«Своим отказом фронтмен показал реальное отношение к участию в государственной жизни», — заявил Бородин.

Он считает, что Шнуров предпочитает развлечения гражданской позиции.

Теперь Бородин намерен обратиться к главам регионов. Он планирует разослать письма с просьбой ввести временный запрет на гастроли «Ленинграда» на их территориях до окончания СВО. По мнению общественника, творчество группы не способствует укреплению моральных ценностей в текущей ситуации.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: @LeningradShnurov
Читайте также

Глава Башкирии дал поручение главам муниципалитетов провести санитарную уборку перед зимой
Политика в Башкирии
Глава Башкирии дал поручение главам муниципалитетов провести санитарную уборку перед зимой
Элвин Грей отменил концерты из-за проблем со слухом
Культура в Башкирии
Элвин Грей отменил концерты из-за проблем со слухом
В России рассматривается возможность запрета двойного гражданства
Россия/мир
В России рассматривается возможность запрета двойного гражданства
Анвар Нургалиев оригинальным способом пригласил своих фанатов на концерт в Казани
Культура в Башкирии
Анвар Нургалиев оригинальным способом пригласил своих фанатов на концерт в Казани


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен