Концерты Сергея Шнурова предложили запретить в России до окончания СВО из-за нежелания артиста помогать армии РФ

10:49, 28 авг 2025

Глава Федерального проекта по Безопасности и Борьбе с Коррупцией Виталий Бородин призвал запретить концерты группы «Ленинград» в России до завершения спецоперации. Причиной стал отказ лидера группы Сергея Шнурова перечислить деньги на нужды военных через фонд Бородина. Об этом общественник сообщил в своих соцсетях в четверг.

По словам Бородина, он обратился к Шнурову с предложением о финансовой поддержке, но получил отказ. Глава ФПБК расценил это как демонстрацию отношения музыканта к событиям в стране.

«Своим отказом фронтмен показал реальное отношение к участию в государственной жизни», — заявил Бородин.

Он считает, что Шнуров предпочитает развлечения гражданской позиции.

Теперь Бородин намерен обратиться к главам регионов. Он планирует разослать письма с просьбой ввести временный запрет на гастроли «Ленинграда» на их территориях до окончания СВО. По мнению общественника, творчество группы не способствует укреплению моральных ценностей в текущей ситуации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: @LeningradShnurov