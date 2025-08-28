Полицейские уже были, теперь бьют чиновников: мигрант зверски избил главу района под Пензой — «Хорошо, что сознание не потерял, а то добил бы»
14:59, 28 авг 2025
В Каменском районе Пензенской области совершено нападение на главу администрации Александра Помогайбо. Чиновник приехал на один из участков с проверкой после жалоб местных жителей и получил несколько ударов монтировкой по голове. Нападавший задержан.
Конфликт начался из-за жалоб жителей на владельца участка — уроженца Таджикистана, недавно получившего российское гражданство. Люди сообщали, что на его территории антисанитария и постоянно собираются подозрительные люди.
Глава района Александр Помогайбо решил лично разобраться в ситуации и приехал на место. Он обнаружил нарушения и сделал замечание собственнику. Когда чиновник повернулся, владелец участка достал из машины монтировку и напал на него.
Александр Помогайбо рассказал, что нападавший бил его по голове даже после того, как он упал.
Чиновнику удалось убежать.
Мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. По этой статье ему может грозить до пяти лет лишения свободы.