Полицейские уже были, теперь бьют чиновников: мигрант зверски избил главу района под Пензой — «Хорошо, что сознание не потерял, а то добил бы»

14:59, 28 авг 2025

В Каменском районе Пензенской области совершено нападение на главу администрации Александра Помогайбо. Чиновник приехал на один из участков с проверкой после жалоб местных жителей и получил несколько ударов монтировкой по голове. Нападавший задержан.

Конфликт начался из-за жалоб жителей на владельца участка — уроженца Таджикистана, недавно получившего российское гражданство. Люди сообщали, что на его территории антисанитария и постоянно собираются подозрительные люди.

Глава района Александр Помогайбо решил лично разобраться в ситуации и приехал на место. Он обнаружил нарушения и сделал замечание собственнику. Когда чиновник повернулся, владелец участка достал из машины монтировку и напал на него.

Александр Помогайбо рассказал, что нападавший бил его по голове даже после того, как он упал.

«Я упал, но остался в сознании. Если бы потерял его, вероятно, меня бы добили. Отползая в водосточную канаву, смывал кровь водой. Он ещё четырежды бил по голове».

Чиновнику удалось убежать.

Мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. По этой статье ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ТГ-канал "Многонационал"