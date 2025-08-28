В ФРГ завершилось расследование взрывов на «Северных потоках»: личности всех диверсантов установлены — кто угадает, из какой они страны?

15:06, 28 авг 2025

Немецкие следователи назвали имена семерых человек, которых подозревают в организации взрывов на газопроводах «Северный поток» 26 сентября 2022 года. Об этом сообщила газета Die Zeit со ссылкой на источники в силовых структурах.

Что известно о группе и её действиях

По версии следствия, для диверсии в Балтийском море группа использовала яхту «Андромеда». В её состав входили водолазы, специалист по взрывчатке, капитан судна и предполагаемый руководитель — гражданин Украины Сергей Кузнецов. Его уже задержали на территории Италии.

Следователи выяснили, что некоторые участники группы имели связи с украинской армией или спецслужбами. При этом подчёркивается: на данный момент нет доказательств, что к операции причастно украинское государство.

На чём основаны выводы

Ключевые улики были найдены на борту яхты «Андромеда». Эксперты обнаружили биологические следы и отпечатки пальцев, которые помогли установить личности подозреваемых. Также были изучены записи с камер видеонаблюдения. По данным следствия, участники диверсии использовали поддельные удостоверения личности.

На всех семерых подозреваемых выданы ордера на арест. Расследование продолжается.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube