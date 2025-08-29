На 10 километров: в зоне СВО батальоны не могут держать рушащийся фронт и вынуждены отступать на большие расстояния

09:38, 29 авг 2025

Российские войска прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины на нескольких участках фронта в Харьковской области и ДНР. На некоторых направлениях удалось продвинуться вглубь позиций противника более чем на 10 километров. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

Ключевой целью наступления стал город Красноармейск в ДНР — через него проходит снабжение крупной группировки украинских войск. Если российская армия возьмет город под контроль, это откроет ей дорогу к западным границам ДНР и создаст условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области.

Одновременно с этим, по данным военного аналитика Андрея Марочко, российские подразделения взяли под контроль несколько районов в городе Константиновка и сейчас закрепляются в его восточной части.

Сообщается, что наступление развивается почти по всем направлениям, поскольку украинским силам не удается удерживать оборонительные рубежи.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: @V_Zelenskiy_official