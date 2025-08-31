Магнитная буря уровня G3 приближается: в РАН предупредили, что жители Земли столкнутся с последствиями уже 2 сентября 2025 года
22:46, 31 авг 2025
Во вторник, 2 сентября, Землю накроет сильная магнитная буря. Её мощность оценивается в G2-G4 по пятибалльной шкале. Буря может повлиять на самочувствие и вызвать сбои в работе техники. Рассказываем, что делать, чтобы легче её перенести.
Магнитные бури могут влиять на здоровье. Если у вас есть хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые, внимательно следите за самочувствием. Даже здоровые люди могут почувствовать слабость или головную боль.
Чтобы снизить влияние бури, врачи советуют:
- Пить больше чистой воды.
- Добавить в рацион продукты, богатые калием и антиоксидантами: бананы, курагу, орехи, ягоды.
- По возможности меньше пользоваться смартфонами и компьютерами.
Почему это происходит и чего ждать?
Причина бури — мощный выброс плазмы с поверхности Солнца, который произошёл 30 августа. Облако плазмы долетит до орбиты Земли как раз 2 сентября. Из-за этого возможны перебои в работе спутниковой навигации, мобильной связи и электросетей.
По данным Лаборатории солнечной астрономии РАН, солнечная активность остаётся высокой, поэтому возможны новые вспышки. Вероятность того, что эта буря усилится до класса G4, составляет 20%. Похожее по силе событие наблюдалось в мае 2024 года и стало самым мощным за последние 20 лет.
