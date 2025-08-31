Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Магнитная буря уровня G3 приближается: в РАН предупредили, что жители Земли столкнутся с последствиями уже 2 сентября 2025 года

Магнитная буря уровня G3 приближается: в РАН предупредили, что жители Земли столкнутся с последствиями уже 2 сентября 2025 года

22:46, 31 авг 2025

Во вторник, 2 сентября, Землю накроет сильная магнитная буря. Её мощность оценивается в G2-G4 по пятибалльной шкале. Буря может повлиять на самочувствие и вызвать сбои в работе техники. Рассказываем, что делать, чтобы легче её перенести.

Магнитные бури могут влиять на здоровье. Если у вас есть хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые, внимательно следите за самочувствием. Даже здоровые люди могут почувствовать слабость или головную боль.

Чтобы снизить влияние бури, врачи советуют:

  • Пить больше чистой воды.
  • Добавить в рацион продукты, богатые калием и антиоксидантами: бананы, курагу, орехи, ягоды.
  • По возможности меньше пользоваться смартфонами и компьютерами.

Почему это происходит и чего ждать?

Причина бури — мощный выброс плазмы с поверхности Солнца, который произошёл 30 августа. Облако плазмы долетит до орбиты Земли как раз 2 сентября. Из-за этого возможны перебои в работе спутниковой навигации, мобильной связи и электросетей.

По данным Лаборатории солнечной астрономии РАН, солнечная активность остаётся высокой, поэтому возможны новые вспышки. Вероятность того, что эта буря усилится до класса G4, составляет 20%. Похожее по силе событие наблюдалось в мае 2024 года и стало самым мощным за последние 20 лет.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

На Солнце произошла сильная вспышка. В ближайшие дни возможна магнитная буря
Россия/мир
На Солнце произошла сильная вспышка. В ближайшие дни возможна магнитная буря
Дыра на Солнце вызвала трехдневный магнитный шторм
Россия/мир
Дыра на Солнце вызвала трехдневный магнитный шторм
26 сентября на Земле будет бушевать магнитная буря
Россия/мир
26 сентября на Земле будет бушевать магнитная буря
Лучше остаться дома: Землю накроет магнитная буря
Это интересно
Лучше остаться дома: Землю накроет магнитная буря


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен