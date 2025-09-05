Все новости Уфы и Башкортостана
Законодательство и мать-природа: терапевт объяснил странную ситуацию с пенсионерами в РФ — почему мужчин среди них вдвое меньше

22:37, 05 сен 2025

22:37, 05 сен 2025

В России среди пенсионеров женщин в два раза больше, чем мужчин. Такая ситуация наблюдается во всех регионах страны, согласно данным Социального фонда России. Терапевт Алексей Парамонов объяснил, что этот дисбаланс вызван двумя основными причинами: законодательством и средней продолжительностью жизни.

Главная причина — разный возраст выхода на пенсию. В России женщины получают право на пенсию в 60 лет, а мужчины — на пять лет позже, в 65. Эта разница автоматически увеличивает число женщин в общей статистике пенсионеров.

Вторая причина — женщины живут дольше. Это не только российская, но и мировая тенденция. Алексей Парамонов связывает это с образом жизни и здоровьем. Женщины менее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Кроме того, среди них значительно реже встречаются вредные привычки, такие как курение и злоупотребление алкоголем.

Таким образом, пенсионный закон усиливает естественный демографический перекос. Мужчины не только позже выходят на пенсию, но и чаще не доживают до неё из-за более высокой смертности в трудоспособном возрасте.

Автор: Семен Подгорный
Фото: кадр из фильма "Старые клячи"
