Олег Газманов получил травму на концерте — менеджер певца рассказал, что будет дальше

11:57, 08 сен 2025

Олег Газманов быстро восстанавливается после ушиба ноги, который он получил 7 сентября на концерте в Камчатском крае. По словам его PR-менеджера Ивана, травма оказалась несерьёзной, и все запланированные выступления артиста состоятся по графику.

Инцидент произошёл во время выступления на ярмарке «Елизовская осень». Артисту оказали медицинскую помощь, после чего его самочувствие улучшилось, и серьёзных осложнений удалось избежать.

Травма не повлияла на планы певца. Он не нуждается в длительном отдыхе, сохраняет бодрый настрой и уже вернулся к работе: недавно запустил танцевальный челлендж и готовит новые песни.

Автор: Семен Подгорный

Фото: @gazmanovOG