«Пришла беда — отворяй ворота»: Жена находящегося в коме Тиграна Кеосаяна, Маргарита Симоньян, рассказала о своей тяжёлой болезни и предстоящей операции

12:01, 08 сен 2025

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила о серьезном заболевании и предстоящей операции. Она сделала заявление в эфире программы Владимира Соловьева, чтобы прекратить распространение слухов о своем здоровье.

Симоньян не уточнила диагноз, но назвала болезнь «страшной и тяжелой». По ее словам, операция назначена на следующий день после эфира. Журналистка появилась в студии с орденом святой равноапостольной княгини Ольги III степени и отметила, что хирургическое вмешательство пройдет «как раз под этим орденом».

Это заявление прозвучало на фоне личной трагедии в семье. Супруг Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян, уже девять месяцев находится в коме после клинической смерти, перенесенной в конце прошлого года.

«Пришла беда — отворяй ворота. У нас ворота, похоже, просто снесло ветром судьбы», — прокомментировала ситуацию Симоньян.

После эфира в социальных сетях зрители выразили журналистке поддержку, пожелав ей скорейшего выздоровления и сил. Многие в комментариях назвали Симоньян «воином».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: кадр из передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"