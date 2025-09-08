Все новости Уфы и Башкортостана
Любимое кино Путина: Песков рассказал, какие жанры предпочитает российский президент

Любимое кино Путина: Песков рассказал, какие жанры предпочитает российский президент

12:11, 08 сен 2025

Владимир Путин предпочитает документальные и исторические фильмы, особенно российского производства. Он смотрит кино редко и в основном во время авиаперелётов из-за нехватки свободного времени. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

По словам Пескова, президент выбирает фильмы сам, но иногда может учесть рекомендации коллег или близких.

У президента есть правило: он не смотрит фильмы и не читает книги о самом себе, так как считает это пустой тратой времени. Например, ранее Путин заявлял, что ничего не знает о фильме «Кремлёвский волшебник», где его роль исполнил Джуд Лоу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: kremlin.ru
