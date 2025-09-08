Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Аглая Тарасова пропала с постеров «Холопа-3» после задержания в аэропорту с наркотиками

Аглая Тарасова пропала с постеров «Холопа-3» после задержания в аэропорту с наркотиками

14:57, 08 сен 2025

Актриса Аглая Тарасова не примет участие в съёмках комедии «Холоп 3». Её имя убрали из актёрского состава после того, как её задержали с запрещёнными веществами в московском аэропорту Домодедово. Первым об этом сообщил Mash.

Весной киностудия подтверждала, что Тарасова вернётся к своей роли в продолжении франшизы. Однако по прилёте в Москву на съёмки актрису задержали.

В пятницу, 5 сентября, Домодедовский суд предъявил Тарасовой обвинение в контрабанде наркотиков. Её отпустили из зала суда, но назначили ограничения до 3 ноября. В течение этого срока ей запрещено пользоваться средствами связи и выходить из дома с полуночи до шести утра.

Кинокомпания уже начала работу над фильмом. На официальных кадрах со съёмочной площадки Тарасовой нет, а создатели ленты воздерживаются от комментариев.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Кадр из фильма "Холоп-2" (12+)
Читайте также

В Уфе за выходные задержали 21 нетрезвого водителя и зафиксировали 67 ДТП
Человек и закон в Башкирии
В Уфе за выходные задержали 21 нетрезвого водителя и зафиксировали 67 ДТП
Анна Пересильд рассказала правду, как получила роль в фильме «Слово Пацана»
Это интересно
Анна Пересильд рассказала правду, как получила роль в фильме «Слово Пацана»
В Уфе задержали двух наркоторговцев со 190 граммами мефедрона
Человек и закон в Башкирии
В Уфе задержали двух наркоторговцев со 190 граммами мефедрона
Студент из Стерлитамака получил четыре года за наркотики
Человек и закон в Башкирии
Студент из Стерлитамака получил четыре года за наркотики


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен