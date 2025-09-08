Аглая Тарасова пропала с постеров «Холопа-3» после задержания в аэропорту с наркотиками

14:57, 08 сен 2025

Актриса Аглая Тарасова не примет участие в съёмках комедии «Холоп 3». Её имя убрали из актёрского состава после того, как её задержали с запрещёнными веществами в московском аэропорту Домодедово. Первым об этом сообщил Mash.

Весной киностудия подтверждала, что Тарасова вернётся к своей роли в продолжении франшизы. Однако по прилёте в Москву на съёмки актрису задержали.

В пятницу, 5 сентября, Домодедовский суд предъявил Тарасовой обвинение в контрабанде наркотиков. Её отпустили из зала суда, но назначили ограничения до 3 ноября. В течение этого срока ей запрещено пользоваться средствами связи и выходить из дома с полуночи до шести утра.

Кинокомпания уже начала работу над фильмом. На официальных кадрах со съёмочной площадки Тарасовой нет, а создатели ленты воздерживаются от комментариев.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Кадр из фильма "Холоп-2" (12+)