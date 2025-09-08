Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Оружие Судного дня: после пожара в здании правительства в Киеве Кличко заявил, что Путин «перешёл красную черту» — изменения в стратегии СВО начались

Оружие Судного дня: после пожара в здании правительства в Киеве Кличко заявил, что Путин «перешёл красную черту» — изменения в стратегии СВО начались

15:00, 08 сен 2025

В сентябре Россия и Белоруссия проведут совместные военные учения «Запад-2025». Впервые за долгое время в их программу официально включили отработку применения ядерного оружия. В манёврах примут участие до 15 тысяч военнослужащих.

Учения анонсировали на фоне эскалации конфликта в Украине. Ночью 7 сентября российские войска атаковали украинские объекты, использовав более тысячи беспилотников и около сотни ракет различных типов. В результате удара было повреждено правительственное здание в Киеве. Мэр города Виталий Кличко назвал произошедшее «переходом красной черты». Российское командование при этом заявило, что центральные районы Киева не были приоритетными целями.

По мнению экспертов, учения с ядерным компонентом — это сигнал западным странам. Так Москва предупреждает о недопустимости ввода их войск на территорию Украины. В Кремле заявляют, что подобные действия могут превратить региональный конфликт в глобальный.

Ситуация развивается на фоне продолжающихся обсуждений «гарантий безопасности» для Украины. Российские власти рассматривают эти гарантии как создание новых угроз для страны.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: @V_Zelenskiy_official
Читайте также

Разрушено здание, раздались взрывы: в Киеве шумно — мэр Кличко доложил о дыме над предприятием
Россия/мир
Разрушено здание, раздались взрывы: в Киеве шумно — мэр Кличко доложил о дыме над предприятием
Сотни ракет и БПЛА обесточили часть Украины, «Орешник» с боевой частью на подходе, рывок под Покровском застал войска врасплох: свежие сводки от военкоров на 29 ноября
Россия/мир
Сотни ракет и БПЛА обесточили часть Украины, «Орешник» с боевой частью на подходе, рывок под Покровском застал войска врасплох: свежие сводки от военкоров на 29 ноября
«ВС РФ трамбует Киев»: мэр Кличко срочно вышел на связь с жителями после взрывов в столице — город атакуют беспилотники
Россия/мир
«ВС РФ трамбует Киев»: мэр Кличко срочно вышел на связь с жителями после взрывов в столице — город атакуют беспилотники
Бьют по Москве, Белгороду, Курску, Воронежу и Рязани: Киев перешел последнюю «красную линию» — Путин и Лавров сделали важные заявления
Россия/мир
Бьют по Москве, Белгороду, Курску, Воронежу и Рязани: Киев перешел последнюю «красную линию» — Путин и Лавров сделали важные заявления


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен