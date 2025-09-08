Оружие Судного дня: после пожара в здании правительства в Киеве Кличко заявил, что Путин «перешёл красную черту» — изменения в стратегии СВО начались

15:00, 08 сен 2025

В сентябре Россия и Белоруссия проведут совместные военные учения «Запад-2025». Впервые за долгое время в их программу официально включили отработку применения ядерного оружия. В манёврах примут участие до 15 тысяч военнослужащих.

Учения анонсировали на фоне эскалации конфликта в Украине. Ночью 7 сентября российские войска атаковали украинские объекты, использовав более тысячи беспилотников и около сотни ракет различных типов. В результате удара было повреждено правительственное здание в Киеве. Мэр города Виталий Кличко назвал произошедшее «переходом красной черты». Российское командование при этом заявило, что центральные районы Киева не были приоритетными целями.

По мнению экспертов, учения с ядерным компонентом — это сигнал западным странам. Так Москва предупреждает о недопустимости ввода их войск на территорию Украины. В Кремле заявляют, что подобные действия могут превратить региональный конфликт в глобальный.

Ситуация развивается на фоне продолжающихся обсуждений «гарантий безопасности» для Украины. Российские власти рассматривают эти гарантии как создание новых угроз для страны.

Автор: Семен Подгорный

Фото: @V_Zelenskiy_official