Трамп отреагировал на обвинения Польши в адрес России из-за БПЛА многозначительной фразой: «Ну вот, началось»

Трамп отреагировал на обвинения Польши в адрес России из-за БПЛА многозначительной фразой: «Ну вот, началось»

09:44, 11 сен 2025

10 сентября польские военные сбила около десяти беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны со стороны Украины. Власти Польши незамедлительно заявили, что это была атака со стороны России. В ответ Москва обвинения отвергла, а Вашингтон не дал четкой оценки произошедшему.

Реакция президента США Дональда Трампа была краткой:

«Что там за ситуация с нарушением Россией воздушного пространства Польши? Ну вот, началось».

Его слова не прояснили официальную позицию Вашингтона. Известно, что Трамп планирует обсудить инцидент по телефону с президентом Польши Каролем Навроцким.

Министерство обороны России заявило, что не намеревалось наносить удары по Польше, и предложило Варшаве провести двусторонние консультации для урегулирования ситуации.

На данный момент польская сторона не предоставила убедительных доказательств того, что дроны были российскими. Более того, по информации из некоторых источников, перехваченные беспилотники не несли на себе взрывчатки или боевых зарядов, что ставит под сомнение версию о целенаправленной атаке.

Автор: Семен Подгорный
Фото: bloomberg.com
