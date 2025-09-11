Все новости Уфы и Башкортостана
Безвиз, но не везде: россиянам рассказали о возможных штрафах на отдыхе в Китае — стоит узнать перед поездкой

09:54, 11 сен 2025

С сентября 2025 года россияне могут находиться в Китае без визы до одного месяца. Чтобы поездка не обернулась проблемами, важно соблюдать несколько правил.

Следите за сроками и регистрируйтесь. Если вы пробудете в стране дольше разрешенного месяца, вас могут оштрафовать на сумму до 10 000 юаней (около 116 000 рублей) или арестовать на 15 суток. Если вы остановились не в отеле, а, например, в съёмной квартире, обязательно в течение 24 часов зарегистрируйтесь в местной службе общественной безопасности. За нарушение этого правила штраф составляет до 2 000 юаней (примерно 23 000 рублей).

Уточняйте маршрут. Некоторые районы Китая закрыты для свободного посещения иностранцами. Это касается отдельных частей Синьцзян-Уйгурского автономного округа и Внутренней Монголии. Чтобы поехать в Тибет, понадобится специальное разрешение и гид.

Не нарушайте запреты на посещение. Если вы окажетесь в закрытой зоне, в лучшем случае вас попросят уехать. В худшем — могут арестовать на 10 суток, конфисковать всю вашу технику (камеру, телефон) и удалить отснятые видеоматериалы.

