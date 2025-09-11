«Это Родина меня предала»: в первом интервью после отъезда Пугачёва рассказала, почему покинула Россию — у Примадонны свое видение ситуации

09:58, 11 сен 2025

Народная артистка Алла Пугачёва дала первое интервью после переезда из России журналисту Екатерине Гордеевой. Певица объяснила мотивы своего решения покинуть страну и рассказала о жизни семьи за границей.

В разговоре артистка опровергла обвинения в предательстве.

«А что я, собственно, предала? Я говорила, что могу покинуть Родину, которую очень люблю, только если она меня предаст. Она меня предала», — заявила Пугачёва.

Певица объяснила, что изначально выехала в Израиль для медицинского лечения — у неё были серьёзные проблемы с ногами. После этого она возвращалась в Россию и бывала в семейном доме в деревне Грязь.

Ситуация изменилась, когда супруга артистки Максима Галкина* включили в реестр иноагентов. По словам Пугачёвой, это окончательно лишило семью возможности проживать в РФ.

Дополнительным фактором стала травля детей в школе. Как рассказала певица, Лизу и Гарри одноклассники называли «детьми шпионов». Тогда артистка забрала детей и с тридцатью тысячами долларов уехала в Израиль, сообщает «Царьград».

Пугачёва развеяла слухи о роскошной жизни за рубежом. Дом в Израиле, где проживала семья, принадлежит брату Галкина*, что помогло временно решить жилищный вопрос. Позже семейство переехало на Кипр.

Артистка подчеркнула, что не считает себя предательницей и убеждена: каждый вправе уехать, если его «оскорбляют».

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: @alla_orfeiy