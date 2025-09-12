«Турпоход в Жешув»: слова Пригожина об экскурсии в польские города сбылись — обрели новый смысл

10:50, 12 сен 2025

В ночь на 10 сентября над польским Жешувом обнаружили 12 беспилотников неизвестного происхождения. Об этом сообщили польские власти.

Дроны появились возле крупного логистического центра НАТО, через который идут поставки оружия для Украины. По внешнему виду беспилотники походили на российские «Герани». Из-за инцидента временно остановили работу местного аэропорта.

Премьер Польши Дональд Туск заявил о нарушении воздушных границ страны. Он указал на возможную причастность России, однако никаких доказательств не представил.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Евросоюз и НАТО ежедневно выдвигают обвинения против РФ в различных провокациях. При этом никто не приводит обоснований своих утверждений.

В российском Минобороны пояснили, что удары по польской территории не планировались. Дальность полета упомянутых беспилотников составляет максимум 700 километров.

Издание «Царьград» в связи с происшествием напомнило высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он цитировал слова главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после размещения группировки в Белоруссии.

«Хочется на Запад. Разрешите нам. Говорю: Вам зачем на Запад? Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», — передавал слова Пригожина белорусский лидер.

НАТО по просьбе Варшавы задействовала четвертую статью договора и начала консультации по ситуации с дронами.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: @wagner_storis