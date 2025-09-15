На Земле началась сильная магнитная буря. Она продлится минимум четыре дня.

14:48, 15 сен 2025

В понедельник, 15 сентября, началась магнитная буря третьего уровня мощности (G3). По данным Института космических исследований РАН, это самая сильная буря с начала лета — последний раз возмущения такой силы фиксировали в июне.

Причиной стала большая корональная дыра на Солнце. Она выбросила в сторону Земли мощный поток заряженных частиц, также известный как солнечный ветер.

Специалисты прогнозируют, что воздействие бури продлится как минимум четыре дня, а геомагнитная обстановка вернется в норму к концу недели. При этом активность будет проявляться не постоянно, а отдельными волнообразными всплесками.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ИКИ РАН