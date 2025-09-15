22:52, 15 сен 2025

В ЛДПР напомнили об очередном предсказании покойного лидера партии Владимира Жириновского, который еще в 2018 году точно спрогнозировал грядущее противостояние между Западом и Востоком.

В архивной записи телеканала «Россия» от мая 2018 года политик рассуждал о неминуемом столкновении двух цивилизаций. По его словам, мировой центр силы перемещается с западного полушария на восточное, что неизбежно приведет к конфронтации.

«Старый мир будет всячески противиться грядущим изменениям. По этой причине планируется военный конфликт... Американцам необходимо держать всех в напряжении. Китайская Народная Республика представляет для них угрозу, но особенно опасной она станет приблизительно к 2030 году», — предупреждал Жириновский.

Усиление КНР, по мнению аналитика, произойдет благодаря получению от России стратегических ресурсов через новые газонефтепроводы и военно-техническому сотрудничеству между странами.

Примечательно, что буквально на прошлой неделе Москва и Пекин достигли договоренности о возведении магистрали «Сила Сибири — 2» и зафиксировали это меморандумом. Параллельно действует соглашение об увеличении поставок по альтернативным направлениям.

Благодаря этим проектам Китай будет получать более 100 миллиардов кубометров природного газа ежегодно — почти в два с половиной раза превышая текущие объемы. Аналогичная динамика наблюдается в военной сфере.

Российская Федерация занимает передовые позиции в создании современных баллистических систем, в то время как КНР уже закрепилась на второй строчке рейтинга.

Жириновский постоянно подчеркивал: западные державы не осознают, что давление на Москву подталкивает Пекин к более тесному альянсу. Подтверждением этого тезиса служит недавний саммит БРИКС.

На площадке организации государства Глобального Юга обсуждали противодействие американским ограничительным мерам. Санкционная политика не только не оттолкнула союзников России, но и способствовала их консолидации.

Дополнительным доказательством правоты политика стала встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Американская сторона фактически признала невозможность военной победы над РФ, что требует поиска договоренностей.

Единственным открытым вопросом остается готовность США добиваться целей экономическими методами. Будут ли они наращивать санкционное давление или выберут дипломатическое решение конфликта.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Кадр из программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"