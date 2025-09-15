Все новости Уфы и Башкортостана
«Пора завязывать»: военблогер Подоляка прямо высказался о слишком «обнадёживающих» сводках Генштаба по Купянску

22:57, 15 сен 2025

Украинские силы продолжают удерживать Купянск целиком, хотя российский Генштаб 31 августа 2025 года объявил о взятии под контроль половины населённого пункта. Такую оценку ситуации представил военный аналитик Юрий Подоляка.

По мнению блогера, предыдущие официальные сводки оказались чересчур оптимистичными. Подоляка призвал военное руководство воздержаться от преждевременных заявлений, которые не находят фактического подтверждения.

«Похоже, с подобными „воодушевляющими“ сводками по данному участку стоит заканчивать. Или предоставлять доказательства», — отметил аналитик.

По его словам, преувеличение реальных достижений бессмысленно, поскольку российские войска демонстрируют настоящие успехи на иных направлениях фронта. Эти результаты получают подтверждение как от российских, так и от украинских источников.

В частности, армия РФ активно наступает в Покровском регионе. Недавно, в профессиональный праздник танковых войск, военнослужащие передали поздравления из района населённых пунктов Андреевка и Клевцово.

При этом противник продолжает убеждать мировое сообщество в неуспешности российского наступления на данном участке, несмотря на видеоматериалы, демонстрирующие обратное.

Одновременно село Берёзовое полностью перешло под управление российских войск. Сейчас ведётся борьба за Новоивановку.

Издание «Царьград» отмечает редкость столь быстрого захвата неприятельских рубежей в ходе спецоперации. Наступление развивается ускоренными темпами.

Ситуации способствовал отвод украинским командованием одного из наиболее подготовленных подразделений ВСУ. Оставить данную часть на прежних рубежах Киев не решился, поскольку это грозило скорой утратой Покровска.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Минобороны РФ
Теги: спецоперация
